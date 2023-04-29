Tuva Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında? Uzaya çıkacak Türkler kimdir, isimleri

TEKNOFEST 2023'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladı. Uzaya çıkan Türkler 14 gün boyunca uzayda kalacak. Peki uzaya çıkacak Türklerden biri olan ve yedek listede adı olan Tuva Cihangir Atasever, kaç yaşında, kimdir, ne iş yapıyor?

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. TEKNOFEST'in 3. gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan uzaya çıkacak Türkleri duyurdu. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ilk isim Alper Gezeravcı oldu. Yedek olarak seçilen isim ise Tuva Cihangir Atasever oldu. Peki uzaya çıkacak Türklerden biri olan Alper Gezeravcı kimdir, ne iş yapıyor?

Türkiye'nin uzay yolcusu

İki uzay yolcumuzu belirledik. Başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyoruz.

Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi. Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri'nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever. Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever.

Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek.

Tuva Cihangir Atasever, üniversite eğitimini, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde okumuştur.

Üniversiteden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimini University of California'da aynı bölüm üzerine yapmıştır.

Mesleği, aviyonik sistem mühendisliğidir. Son olarak Roketsan bünyesinde 5 yıl boyunca çalışmıştır.