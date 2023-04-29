Uzaya çıkacak Türkler kimler? Alper Gezeravcı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

TEKNOFEST 2023'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladı. Uzaya çıkan Türkler 14 gün boyunca uzayda kalacak. Peki uzaya çıkacak Türklerden biri olan Alper Gezeravcı kimdir, ne iş yapıyor?

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. TEKNOFEST'in 3. gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan uzaya çıkacak Türkleri duyurdu. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ilk isim Alper Gezeravcı oldu. Yedek olarak seçilen isim ise Tua Cihangir Atasever oldu. Peki uzaya çıkacak Türklerden biri olan Alper Gezeravcı kimdir, ne iş yapıyor?

Türkiye'nin uzay yolcusu

İki uzay yolcumuzu belirledik. Başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyoruz.

Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi. Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri'nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever. Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever.

Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek.

Alper Gezeravcı kimdir?

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur. Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.