Türkiye’nin en büyük termik santralinde üretim yeniden başladı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bulunan ve asrın felaketi sonrasında hasar alan Türkiye’nin en büyük termik santrali unvanına sahip Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nde deneme üretimi başladı.

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Toplam bin 440 megavat kurulu gücü ile Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir paya sahip olan Afşin-Elbistan B Termik Santrali, 6 Şubat’taki Elbistan merkezli depremde hasar gördü.

Dev enerji tesisinin kömür besleme sistemleri, buhar, gaz-hava hatları, sıcak gaz kanalları, kül ve kömür filtreleri ile trafoları, pompa ve vana gibi ekipmanları hasar gördü. Santralde geçici olarak üretime ara verildi.

Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin tekrar devreye alınması için EÜAŞ bünyesinde teknik personel görevlendirildi. Santraldeki personellerin de yardımıyla 4 üniteli santralin 2. ünitesinin teknik aksamındaki hasarlar giderildi. 360 megavat kurulu güçteki ünitede, gerekli kontrollerin ardından test üretimi başladı. Depremden 85 gün sonra elektrik üretmeye başlayan ünitenin, test aşamasında herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi.

Diğer 3 ünitedeki çalışmaların da sürdüğü ve en kısa sürede tamamlanarak devreye alınmasının planlandığı öğrenildi.