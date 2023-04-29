KONDA'dan bomba anket! Nagehan Alçı yazdı! İlk turda Erdoğan ikinci turda Kılıçdaroğlu

14 Mayıs seçimlerine 15 gün kala Konda Araştırma'nın hazırladığı seçmen raporu ortaya çıktı. Konda'nın raporunu köşesine taşıyan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "İlk turda Erdoğan, ikinci turda Kılıçdaroğlu önde, seçim büyük ihtimalle 28 Mayıs'a kalmış durumda" dedi.

Abone ol

14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi yapılacak. Seçime iki hafta kala Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Konda'nın nisanda yaptığı iki ayrı araştırmaya dikkati çekerek, 202 sayfalık bilimsel raporda oy artış eğiliminde iki ayrı tablo olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını öngören Nagehan Alçı şöyle devam etti:

İkinci turda Kılıçdaroğlu'nun oyları artıyor

"Oy artış eğilimi bakımından iki ayrı tablo var. Parti olarak AK Parti ve genel olarak Cumhur İttifakı yükselirken başkan adayı olarak özellikle ikinci tur bağlamında Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyları artıyor. Parti olarak rüzgar AK Parti tarafına, kişi olarak ikinci turda rüzgar Kılıçdaroğlu tarafına esiyor."

İlk turda ikisi de yüzde 39 oy alıyor

Cumhurbaşkanlığı yarışında Kemal Kılıçdaroğlu ve Tayyip Erdoğan'ın yüzde 39 oyla eşit olduğunu, Muharrem İnce'nin yüzde 7, Sinan Oğan'ın ise yüzde 2 göründüğünü belirten Alçı, şu ifadeleri kullandı: "Yüzde 10 hâlâ kararsız olduğunu, yüzde 3 ise hiçbir yere oy kullanmayacağını söylemiş. Yani Konda’ya göre de tıpkı Panoramatr’nin ifade ettiği gibi büyük ihtimalle seçim 28 Mayıs 2023 tarihine kalmış durumda."

İkinci turda Kılıçdaroğlu alıyor

"İlk turda kararsızlar dağıtılınca Erdoğan 43, Kılıçdaroğlu 42 alıyor. 'İkinci tura Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa oyunuzu kime verirsiniz' sorusuna ise hem 1-2 Nisan araştırmasında hem de 15-16 Nisan araştırmasında verilen cevap aynı. Adeta rakam sabitlemiş… Kemal Kılıçdaroğlu 51, Recep Tayyip Erdoğan 49… Hatırladığınız gibi bu 51-49 dengesi Pamoramatr’nin araştırmasında da aynen bu şekilde karşımıza çıkıyordu. Yani kafa kafaya bir yarış var."

Anketteki tuhaf durum ne?

Öte yandan şöyle tuhaf bir durum da söz konusu: Deneklere “Bugün bir seçim yapılsa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu sizce kaç oy alır” diye sorulduğunda Erdoğan için 46.1 Kılıçdaroğlu için 39.7 netice çıkıyor. Konda, bu soruyu sormaktaki amacın, seçmenlerin destekledikleri adayın kazanma ihtimalini ne kadar güçlü hissettiklerini anlamak olduğunu ifade ediyor.

Verilen cevapların ortalamasını aldığımızda Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’ndan daha çok oy alacağına inanılıyor. Yani Cumhur İttifakı seçmeni hala daha özgüvenli. Oysa Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arası kıran kırana rekabette ikinci tur bağlamında Kemal Bey 2 puan farkla önde gözüküyor. Kılıçdaroğlu 51, Erdoğan 49.