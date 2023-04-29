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14 Mayıs seçimlerine 15 gün kala son anket! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki farka bakın sonuçlar bomba

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14 Mayıs seçimlerine 15 gün kala son anket! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki farka bakın sonuçlar bomba

14 Mayıs seçimlerine 15 gün kala Areda Survey tarafından yapılan son anket sonuçları paylaşıldı. 25-28 Nisan 2023 tarihleri arasında 14 binden fazla kişi ile yapılan ankette 'Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?' diye soruldu. Sonuçlar bomba...

14 Mayıs seçimlerine 15 gün kala son anket! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki farka bakın sonuçlar bomba

Artık seçimlere sayılı günler kaldı. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Seçimlere yönelik yapılan anketler de paylaşılmaya devam ediyor. Son anket Areda Survey'den geldi.

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14 Mayıs seçimlerine 15 gün kala son anket! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki farka bakın sonuçlar bomba

25-28 Nisan 2023 tarihleri arasında 14 binden fazla kişi ile yapılan ankette 'Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?' diye soruldu.

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14 Mayıs seçimlerine 15 gün kala son anket! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki farka bakın sonuçlar bomba

Yapılan son ankette adayların oy oranları şöyle:

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14 Mayıs seçimlerine 15 gün kala son anket! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki farka bakın sonuçlar bomba

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51.1

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