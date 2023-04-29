14 Mayıs seçimlerine 15 gün kala son anket! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki farka bakın sonuçlar bomba
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14 Mayıs seçimlerine 15 gün kala Areda Survey tarafından yapılan son anket sonuçları paylaşıldı. 25-28 Nisan 2023 tarihleri arasında 14 binden fazla kişi ile yapılan ankette 'Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?' diye soruldu. Sonuçlar bomba...
Artık seçimlere sayılı günler kaldı. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Seçimlere yönelik yapılan anketler de paylaşılmaya devam ediyor. Son anket Areda Survey'den geldi.
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25-28 Nisan 2023 tarihleri arasında 14 binden fazla kişi ile yapılan ankette 'Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?' diye soruldu.
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Yapılan son ankette adayların oy oranları şöyle:
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Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51.1
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