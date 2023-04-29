BİM robot süpürge, elektrikli bisiklet geliyor! BİM 28 Nisan indirimli ürünler belli oldu! İşte fiyat listesi...

Zincir market BİM yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile dikkat çekmeye devam ediyor. Müşterilerine uygun fiyatı alışveriş yapma imkanı sunan BİM'in bu kapsamda yayınladığı 28 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve indirimli ürünler listesi de belli oldu. BİM ürünleri neler, hangi ürün kaç liradan satışa çıkacak? sorularının cevapları merak konusu olurken BİM bu hafta, Elektrikli bisiklet, televizyon, robot süpürge ve sütlü Türk kahvesi makinesine satışı yapacak. İşte detaylar...

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Zincir market BİM her hafta salı ve cuma günleri yayınladığı aktüel ürün kataloğu ile hem dikkat çekmeye hem de müşterilerine birçok üründe indirim avantajı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki bu hafta BİM'e hangi ürünler geliyor, fiyatları neler? BİM'de indirime giren ürünler hangileri? İşte, BİM 29 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesini haberimizde sizler için derledik...

BİM 28 nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

*Elektrikli bisiklet 11.999 TL

*Şarjlı kablosuz dikey süpürge 2.499 TL

*Dijitsu 50 İNÇ 4K Android TV 5.999 TL

*Fakir robot süpürge 4.499 TL

*Philips buhar jeneratörlü ütü 2.199 TL

*Cam set üstü ocak 1.199 TL

*Sütlü Türk kahvesi makinesi 689 TL

*Bultaklı Benim İlk Arabam 159 TL

*Sallanan at 279 TL

*Banyo-mama oturağı 129 TL

*Lüks minderli mama sandalyesi 379 TL

*Eğitici aktivite masası 189 TL

*Çocuk küveti 229 TL

*Karnıyarık tenceresi 179 TL

*Derin tencere 169 TL

*Tava 89 TL

*Çelik ürünleri 129 TL

*Krep tavası 109 TL

*Deterjan hazneli mop 245 TL

*Banyo paspas seti 145 TL

*Karnıyarık tenceresi 179 TL

*Derin tencere 169 TL

*Tava 89 TL

*Çelik ürünleri 129 TL

*Krep tavası 109 TL

*Deterjan hazneli mop 245 TL

*Banyo paspas seti 145 TL