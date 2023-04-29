BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,43
ALTIN 1.244,75
HABER /  POLİTİKA

İYİ Partili şok istifa! Genel Başkan Yardımcısı, 'HDP Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsa' deyip bıraktı

İYİ Partili şok istifa! Genel Başkan Yardımcısı, 'HDP Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsa' deyip bıraktı

İYİ Parti'nin Türk Dünyası ve yurt dışı Türklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Habib Suiçmez, HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklamasının ardından, önce "Her şeye he demem, yok öyle bolluk" tepkisi gösterdi, ardından partisinden istifa etti.

Abone ol

İYİ Parti'nin Türk Dünyası ve yurt dışı Türklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Habib Suiçmez partisinden istifa ettiğini açıkladı. Suiçmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6'lı Masa'nın İYİ Parti'nin misyonunu kabul etmemesine rağmen ortaklığın devam ettirilmesini eleştirerek görevinden ve İYİ Parti üyeliğinden istifa etti. HDP'nin "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" açıklamasının görselini "Her şeye he demem yok öyle bolluk …." otuyla paylaşan Suiçmez'in istifa açıklaması şöyle...

Masaya HDP'nin gölgesi net olarak düştü

- 6'lı masada Türkiye'nin geleceğinden çok kişisel çıkarlar gözetilirken, aynı zamanda HDP'nin gölgesinin düştüğü net bir şekilde görülmektedir. Türk milliyetçiliği ilke ve ideallerini temsil etme amacıyla kurduğumuz İYİ Parti'nin bu misyonunun 6'lı masa tarafından kabul görmediği herkesin malumudur.

- Hayatım boyunca Türk milliyetçiliği çizgisinden taviz vermeden yürümüş biri olarak gelinen bu durumu kabul edemeyeceğimden dolayı İYİ Parti Türk Dünyası ve yurt dışı Türklerden sorumlu başkan yardımcılığından ve İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum.

ÖNCEKİ HABERLER
Hataylı Depremzede Asel bebek, Adana’da hayata tutundu
Hataylı Depremzede Asel bebek, Adana’da hayata tutundu
Ankara-Sivas hızlı trenle kaç saat sürüyor, 2023 hızlı tren kaç dakika?
Ankara-Sivas hızlı trenle kaç saat sürüyor, 2023 hızlı tren kaç dakika?
Trabzon'da cayır cayır yanan araçtan, kadın sürücü son anda kurtuldu
Trabzon'da cayır cayır yanan araçtan, kadın sürücü son anda kurtuldu
Bayburt, Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Bayburt, Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Ahmet Şık ne dedi Demirtaş sözleri ortalığı karıştırdı! Ahmet Şık kimdir, aslen nereli?
Ahmet Şık ne dedi Demirtaş sözleri ortalığı karıştırdı! Ahmet Şık kimdir, aslen nereli?
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 33 bin 15 lira oldu
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 33 bin 15 lira oldu
Hande Fırat kendine yeni iş kurdu! Hayvancılık yapacak devletten 3.5 milyon lira hibe alacak
Hande Fırat kendine yeni iş kurdu! Hayvancılık yapacak devletten 3.5 milyon lira hibe alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslendi: Sizlerle birlikte Türkiye'yiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışında yaşayan vatandaşlara seslendi: Sizlerle birlikte Türkiye'yiz
Zeugma'dan kaçırılan mezar steli Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğine teslim edildi
Zeugma'dan kaçırılan mezar steli Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğine teslim edildi
F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in
F1 Azerbaycan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in
NBA'de Lakers konferans yarı finaline yükseldi
NBA'de Lakers konferans yarı finaline yükseldi
İstanbul yabancı turist sayısında rekor seviyede
İstanbul yabancı turist sayısında rekor seviyede