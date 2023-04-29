Ahmet Şık ne dedi Demirtaş sözleri ortalığı karıştırdı! Ahmet Şık kimdir, aslen nereli?

İP İstanbul Milletvekili Adayı Ahmet Şık’ın kullandığı “Kürt faşistlerle uğraşamam” sözlerine sosyal medya üzerinden büyük tepki yağdı. HDP’den istifa ettikten sonra Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) geçen Ahmet Şık’ın videosu sosyla medyada gündem oldu. Peki Ahmet Şık ne dedi, Demirtaş hakkındaki sözleri ne?

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HDP’den istifa ettikten sonra Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) geçen Ahmet Şık’ın videosu sosyal medyada gündem oldu. Peki Ahmet Şık ne dedi, Demirtaş hakkındaki sözleri ne?

“Selahattin’i çıkar HDP’den ortada HDP kalmıyor”

Bir vatandaş ile yaptığı sohbette Şık, vatandaşın “O kadar sert ve sekter var ki HDP’de” sözleri sonrası Şık, “Hala var, bak Selahattin bugün canımıza okumuş. Güya aynı ittifaktayız. Yapan da Selahattin. Selahattin’i çıkar HDP’den ortada HDP kalmıyor” ifadelerini kullanıyor.

“Kürt faşistlerle uğraşamam"

Öte yandan Kürt siyasetçi Hasip Kaplan’ın “HDP’nin başına bir Türk geçmesin” ifadelerini hatırlatan vatandaş Şık’tan “Ben de bundan rahatsızım zaten. Yeterince Türk faşist var, bir de Kürt faşistlerle uğraşamam” cevabı alıyor.