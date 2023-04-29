2023 Mayıs Sosyal Destek ödemeleri ne zaman yatacak? SED ödemeleri ne kadar oldu?

Sosyal ve ekonomik destek ödemeleriyle ilgili yeni gelişme. İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki, ödemeler yapıldı mı?

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Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri kapsamında yapılan kısaca SED olarak adlandırılan yardımı alan aileler, yapılacak ödemenin tarihini öğrenmek istiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamındaki SED yardımlarının ne kadar olacağı ve ne zaman yapılacağı konusu merak ediliyor.

SED yardımı artışı ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bulunan SED destek ödemeleri hakkında daha önce yaptığı bilgilendirmede “Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız” açıklamasında bulunmuştu.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak verilen artış miktarı ile birlikte ekonomik destek miktarında da artış sağlanacağı belirtilen, geçici ekonomik destek kapsamında verilen SED destek ödemelerinin de tutarı yükseldi. SED yardımı 2023 yılında yapılan zam ile birlikte, ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseltildi.

SED Ödemeleri ne zaman yapılacak?

2023 Mayıs ayı SED yardımı ödemelerine ilişkin sorular devam etse de, konu hakkında henüz kesin bir açıklama gelmedi.

SED Hizmeti ödemelerinden kimler faydalanabilir?

SED ödemelerinin yapılabilmesi için ailenin elde ettiği gelir ve ihtiyaç durumları göz önünde bulundurulmaktadır. Aileye daha önce ekonomik destek verilmiş olması yeni bir hak doğurmamaktadır. Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri esasen sürekli ödenen bir maaş ödemesi gibi algılanmamalıdır. Ailenin ekonomik koşullarını iyileştirme ve değiştirmeye yönelik çabalarının desteklemesi ve çocuklarının bu zaman zarfında zarar görmeden bakım ve ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanarak geçici süre ile yapılmaktadır.

SED hizmeti ödemelerinden faydalanabilmek için başvuru esnasında destek ödemesi için gerekli koşulları taşıyıp taşımadığı incelenmektedir. T.C kimlik numarası, destek talebini bildirir dilekçe, gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi istenmektedir. Başvuruda bulunan kişilerden çalışmasına engel özel bir durumu veya sağlık ile ilgili bir engeli yoksa, öncelikle mesleki personeller tarafından gerekli rehberlik yapılarak İŞKUR ve meslek edindirme kurslarına yönlendirilir.

İŞKUR başvurusu zorunludur ancak; çalışamayacak durumda olanlar için bu durumlarını bildirir belgenin olması halinde, bulunduğu bölgede İş-Kur ve meslek edindirme kursları bulunmayanlarda, tek ebeveynli ailede 13 yaş altında çocuğunun olması ve çocuğa bakacak bir yakını ya da kreş hizmetinden yararlandırılmıyor ise İş-Kur başvurusu istenmez. SED yardımı alabilmek için başvurular İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabilmektedir.