Seçimin 2. tura kalması ne demek? Seçimde 1. ve 2. turda ne olacak?

Seçim birinci tur ikinci tur ne demek, nasıl biter? sorularının yanıtları seçmenler tarafından merak ediliyor. Seçim birinci tur ikinci ne demek sorusunun yanıtı 14 Mayıs'ta hiçbir cumhurbaşkanı adayının yüzde 50 üzerinde oy alamaması, cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta ikinci kez yapılması ve en çok oy alan 2 aday arasında yenilenmesi demek.

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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi için geri sayım başladı. 14 Mayıs'ta sandık başına giden seçmenler seçim birinci tur, ikinci tur ne demek, seçim birinci turda biter mi, seçim ikinci tura kalırsa ne olur sorularının yanıtını arıyor.

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimi salt çoğunluk sistemine göre yapılıyor. Salt çoğunluk sisteminde seçime giren cumhurbaşkanı adaylarından birinin en az 50.01 oy alması yani tek başına yüzde 50 salt çoğunluk sınırını aşması gerekiyor.

Eğer seçimin birinci turunun yapılacağı 14 Mayıs 2023 Pazar günü hiçbir cumhurbaşkanı adayı seçilme sınırı olan yüzde 50 barajını geçemezse seçim ikinci tura kalacak.

Peki seçim ikinci tur ne demek, seçim ikinci tura kalırsa ne olacak, hangi aday nasıl seçilecek?

Seçimin birinci turunun yapılacağı 14 Mayıs'ta 4 aday yarışacak. Bu adaylardan hiçbiri yüzde 50 barajını geçemezse seçim 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci turda yeniden yapılacak. Ancak seçim ikinci turda ilk turda en çok oyu alan 2 cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Yani seçimin birinci turunda aday olan 2 isim seçim yarışından elenecek. Seçim ikinci turda salt çoğunluk yani yüzde 50 baraj şarjı aranmıyor. Seçim ikinci turda en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

Seçmenlere tek bir pusula ve zarf verilecek

Seçim ikinci tura kalırsa sadece cumhurbaşkanlığı seçimi yenilenecek. Milletvekili seçimi ikinci tura kalmıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa bile milletvekili seçim sonuçları 14 Mayıs'ta belli olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa seçmenlere tek bir pusula ve zarf verilecek. Tek pusulada cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda en çok oy alan 2 adayın resmi yer alacak. Seçmenler hangi adayı tercih ediyorlarsa kendilerine verilen 'evet' yada 'tercih' mührünü adayın fotoğrafının altında yer alan bölüme basarak tercihlerini belirtecekler. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda tek bir pusula için 1 tane zarf olacak. Seçmenler oylarını kullandıktan sonra pusulayı zarfın içine koyarak seçim sandığına atacaklar.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIR MI?

Yapılan en son seçim anketi sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması yüksek olasılık olarak görülüyor. Araştırma şirketlerinin öngörülerine göre, 14 Mayıs'ta yarışacak olan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan seçilme sınırı olan yüzde 50 barajını ilk turda geçemiyor.

SEÇİM BİRİNCİ TUR OY PUSULASI

14 Mayıs'ta seçmenin önüne gelecek olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi Oy Pusulası'nda sıralama ise şöyle olacak. Birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Muharrem İnce, üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu ve dördüncü sırada Sinan Oğan.