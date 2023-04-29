BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,43
ALTIN 1.244,75
HABER /  DÜNYA

AB üyesi 5 ülke anlaştı! Ukrayna'dan gıda ithalatını yasaklamışlardı

AB üyesi 5 ülke anlaştı! Ukrayna'dan gıda ithalatını yasaklamışlardı

Ukrayna'dan bazı gıda ürünlerinin ithalatını yasaklayan Avrupa Birliği (AB) üyesi Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya, kısıtlamaların kaldırılması için Avrupa Komisyonu ile prensipte anlaştı.

Abone ol

Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya, Ukrayna'dan bazı gıda ürünlerinin ithal edilmesine yönelik getirdikleri yasak kararında geri adım attı. Avrupa Birliği (AB) Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis, Avrupa Komisyonu'nun AB üyesi 5 ülke ile Ukrayna'dan gıda ithalatına yeniden izin verilmesine ilişkin prensipte anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Dombrovskis, "Anlaşma, Polonya, Slovakya, Macaristan ve Bulgaristan'ın tek taraflı olarak yasağı kaldırmasını içerecek. AB üyesi 5 devlete çiftçiler için 100 milyon euroluk bir destek paketi sağlanacak. AB üyesi ülkelerdeki ve Ukrayna'daki çiftçileri korumak için harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

AB ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından belirli ürünlerin miktar kısıtlaması, gümrük ve resmi denetimler olmadan Ukrayna'dan ithal edilmesine onay vermişti. Bulgaristan Tarım Bakanı Jawor Geczew, geçtiğimiz günlerde özellikle Bulgaristanlı tahıl üreticilerinin zor durumda olduğunu, satılmamış mahsulle dolu olan depolarda yeni mahsule yer olmadığını belirterek, sadece bu üreticilerin zararının 1 milyar euroyu bulduğunu söylemişti. AB ülkelerinden Polonya, Macaristan ve Slovakya da geçtiğimiz günlerde Ukrayna'dan tarım ve gıda ürünlerine 30 Haziran'a kadar yasak getirmişti. Polonya ve Macaristan kendi çiftçilerini korumak için böyle bir kararı aldıklarını açıklarken, Slovakya ise Ukrayna'dan ithal edilen tahılın laboratuvarlarda yapılan incelemesinde standartların üzerinde pestisit maddesi tespit edilmesinin ardından yasak kararı almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
29 Nisan altın yükseliyor! Seçim sonrası için çıldırtan altın tahmini fiyatı gören gözlerine inanamıyor
29 Nisan altın yükseliyor! Seçim sonrası için çıldırtan altın tahmini fiyatı gören gözlerine inanamıyor
Zincirleme kazada feci ölüm: 78 metre sürüklendi motosiklet bu hale geldi!
Zincirleme kazada feci ölüm: 78 metre sürüklendi motosiklet bu hale geldi!
Ankara-Sivas hızlı tren durakları kaç tane, 2023 durak isimleri
Ankara-Sivas hızlı tren durakları kaç tane, 2023 durak isimleri
10 bin polis alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı! 2023 polis alımı başvuru tarihleri belli oldu
10 bin polis alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı! 2023 polis alımı başvuru tarihleri belli oldu
AFAD duyurdu! Geri dönmek isteyene kolaylık sağlanacak
AFAD duyurdu! Geri dönmek isteyene kolaylık sağlanacak
Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayınlandı! Kömür yardımı devam edecek
Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayınlandı! Kömür yardımı devam edecek
Depremden etkilenen 10 ilde sınıfta kalmak yok! Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer açıkladı
Depremden etkilenen 10 ilde sınıfta kalmak yok! Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer açıkladı
TİP'li Ahmet Şık'tan HDP'ye ağır sözler! "Kürt faşisti ile uğraşamam! Demirtaş'ı çıkar HDP kalmaz"
TİP'li Ahmet Şık'tan HDP'ye ağır sözler! "Kürt faşisti ile uğraşamam! Demirtaş'ı çıkar HDP kalmaz"
Kahramanmaraş'ta deprem oldu çevre iller de sallandı Naci Görür dün uyarmıştı
Kahramanmaraş'ta deprem oldu çevre iller de sallandı Naci Görür dün uyarmıştı
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kandil'in, Pensilvanya'nın desteği Kılıçdaroğlu ile beraber
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kandil'in, Pensilvanya'nın desteği Kılıçdaroğlu ile beraber
Haluk Bayraktar'dan 'Seçim' açıklaması: Söz konusu değil
Haluk Bayraktar'dan 'Seçim' açıklaması: Söz konusu değil
Putin dost ülkeleri yasak kapsamından çıkardı
Putin dost ülkeleri yasak kapsamından çıkardı