AB üyesi 5 ülke anlaştı! Ukrayna'dan gıda ithalatını yasaklamışlardı

Ukrayna'dan bazı gıda ürünlerinin ithalatını yasaklayan Avrupa Birliği (AB) üyesi Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya, kısıtlamaların kaldırılması için Avrupa Komisyonu ile prensipte anlaştı.

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Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya, Ukrayna'dan bazı gıda ürünlerinin ithal edilmesine yönelik getirdikleri yasak kararında geri adım attı. Avrupa Birliği (AB) Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis, Avrupa Komisyonu'nun AB üyesi 5 ülke ile Ukrayna'dan gıda ithalatına yeniden izin verilmesine ilişkin prensipte anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Dombrovskis, "Anlaşma, Polonya, Slovakya, Macaristan ve Bulgaristan'ın tek taraflı olarak yasağı kaldırmasını içerecek. AB üyesi 5 devlete çiftçiler için 100 milyon euroluk bir destek paketi sağlanacak. AB üyesi ülkelerdeki ve Ukrayna'daki çiftçileri korumak için harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

AB ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından belirli ürünlerin miktar kısıtlaması, gümrük ve resmi denetimler olmadan Ukrayna'dan ithal edilmesine onay vermişti. Bulgaristan Tarım Bakanı Jawor Geczew, geçtiğimiz günlerde özellikle Bulgaristanlı tahıl üreticilerinin zor durumda olduğunu, satılmamış mahsulle dolu olan depolarda yeni mahsule yer olmadığını belirterek, sadece bu üreticilerin zararının 1 milyar euroyu bulduğunu söylemişti. AB ülkelerinden Polonya, Macaristan ve Slovakya da geçtiğimiz günlerde Ukrayna'dan tarım ve gıda ürünlerine 30 Haziran'a kadar yasak getirmişti. Polonya ve Macaristan kendi çiftçilerini korumak için böyle bir kararı aldıklarını açıklarken, Slovakya ise Ukrayna'dan ithal edilen tahılın laboratuvarlarda yapılan incelemesinde standartların üzerinde pestisit maddesi tespit edilmesinin ardından yasak kararı almıştı.