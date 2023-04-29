Ankara-Sivas hızlı tren durakları kaç tane, 2023 durak isimleri

Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı açıldı.. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) bileti nasıl, nereden alınır? Ankara-Sivas YHT biletleri ne kadar, ücretsiz mi?

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Ankara ve Sivas arasındaki mesafeyi düşürecek olan YHT hattı biletlerine ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) bileti nasıl, nereden alınır? Ankara-Sivas YHT biletleri ne kadar, ücretsiz mi? İşte konuya dair tüm bilinenler ve Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı durakları…

Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 km olup, projenin tamamlanması ile Ankara-Sivas arasındaki mesafe 405 km.ye düşecek, 12 saat olan seyahat süresi YHT ile 2 saat olacaktır.

Ankara-Sivas hızlı tren ucretsiz mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün seferlerine başlayan Ankara-Sivas yüksek hızlı treniyle ilgili Twitter hesabından müjdeyi duyurdu. Erdoğan, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz.

Ankara-Sivas hızlı tren bilet nasıl alınır?

Biletleri; PTT şubelerinden, turizm acentelerinden, internet sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden kolayca alabilirsiniz. Bilet satın alma ya da benzeri bir konuda problem yaşadığınızda 06.00-23.30 saatleri arasında hizmet veren müşteri hizmetleri ile görüşebilirsiniz.