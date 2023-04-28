Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 5. dakikada Ahmed Hassan kaydetti.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanının 38'e yükseltirken Ümraniyespor 23 puanda kaldı.
Gelecek hafta Alanyaspor deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Ümraniyespor ise sahasında Sivasspor'u konuk edecek.