BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,44
ALTIN 1.244,00
HABER /  SPOR

Alanyaspor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti

Alanyaspor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor sahasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. 

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 5. dakikada Ahmed Hassan kaydetti. 

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanının 38'e yükseltirken Ümraniyespor 23 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Alanyaspor deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Ümraniyespor ise sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Erbakan: Yedili masaya hak ettiği cevabı 14 Mayıs'ta vereceğiz
Fatih Erbakan: Yedili masaya hak ettiği cevabı 14 Mayıs'ta vereceğiz
Mansur Yavaş, Akşener'i 6'lı Masa'ya dönmeye nasıl ikna ettiğini anlattı
Mansur Yavaş, Akşener'i 6'lı Masa'ya dönmeye nasıl ikna ettiğini anlattı
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
BBC Yönetim Kurulu Başkanı istifa etti
BBC Yönetim Kurulu Başkanı istifa etti
İsmail Demir paylaştı: ATAK-2 helikopteri ilk kez havalandı
İsmail Demir paylaştı: ATAK-2 helikopteri ilk kez havalandı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Sudan'dan 1834 kişiyi tahliye ettik
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Sudan'dan 1834 kişiyi tahliye ettik
Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu yapıldı
Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu yapıldı
İsmailağa Cemaati'nden seçim kararı! Resmen ilan edildi
İsmailağa Cemaati'nden seçim kararı! Resmen ilan edildi
Beşiktaşlı yıldız futbolcu Hadziahmetovic trafik kazası geçirdi!
Beşiktaşlı yıldız futbolcu Hadziahmetovic trafik kazası geçirdi!
Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşma sağlandı! İlave uçak seferi yapılacak
Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşma sağlandı! İlave uçak seferi yapılacak
Mardin'de hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu
Mardin'de hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Proje yılda 286 milyon lira tasarruf sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Proje yılda 286 milyon lira tasarruf sağlayacak