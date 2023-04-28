BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,50
ALTIN 1.244,68
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı yıldız futbolcu Hadziahmetovic trafik kazası geçirdi!

Beşiktaşlı yıldız futbolcu Hadziahmetovic trafik kazası geçirdi!

Sarıyer'de otomobiliyle seyreden Beşiktaş'ın futbolcusu Amir Hadziahmetovic, aynı yönden gelen motosikletliyle çarpıştı.

Abone ol

Sarıyer’de otomobiliyle seyreden Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, aynı yönden gelen bir motosikletliyle çarpıştı. Kazada futbolcu yaralanmazken hafif yaralanan motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.15 sıralarında Sarıyer Azerbaycan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, 34 GKA 444 plakalı otomobiliyle seyrettiği esnada aynı istikametteki Uğur Turhan idaresindeki 34 DJP 339 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu yere savrulan motosikletli yaralandı. Futbolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

Beşiktaşlı futbolcu yara almadan kurtuldu

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı adamı yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Futbolcu ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşma sağlandı! İlave uçak seferi yapılacak
Erdoğan-Putin görüşmesinde anlaşma sağlandı! İlave uçak seferi yapılacak
Mardin'de hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu
Mardin'de hain saldırı! 1 askerimiz şehit oldu
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Proje yılda 286 milyon lira tasarruf sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Proje yılda 286 milyon lira tasarruf sağlayacak
Beşiktaş'tan derbinin hakemi için flaş açıklama!
Beşiktaş'tan derbinin hakemi için flaş açıklama!
Batman'da 13 bin 449 adet kaçak ilaç ele geçirildi
Batman'da 13 bin 449 adet kaçak ilaç ele geçirildi
Gaziantep'te Travmatik Acil Durum Hastanesinin temeli atıldı
Gaziantep'te Travmatik Acil Durum Hastanesinin temeli atıldı
Minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Mardin'den kahreden haber! Tokatlı astsubay şehit oldu
Mardin'den kahreden haber! Tokatlı astsubay şehit oldu
Van’da kronik ağrılar burada şifa buluyor
Van’da kronik ağrılar burada şifa buluyor
Kılıçdaroğlu 'bizim için çok değerlisiniz' dedi Haluk Bayraktar'dan bomba yanıt
Kılıçdaroğlu 'bizim için çok değerlisiniz' dedi Haluk Bayraktar'dan bomba yanıt
Dünyanın en büyük 5. müzesi Adana’da açıldı
Dünyanın en büyük 5. müzesi Adana’da açıldı