Van’da kronik ağrılar burada şifa buluyor

VAN'da yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen kronikleşmiş ağrı şikayeti olan hastalar, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Algoloji (Ağrı) Polikliniğinde tedavi oluyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kronikleşmiş ağrı şikayeti olan hastalara da umut oluyor. Hastane bünyesinde iki uzman hekimle hizmet veren Algoloji Polikliniği, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ağrıları ortadan kaldırmak üzere tedavi çalışması yürütüyor. Algoloji Polikliniği, genellikle kanser ağrıları, nevraljiler, kas-iskelet sistemi ağrıları, boyun ağrıları, omuz-kol ağrıları, sırt ağrıları, bel-bacak ağrılarının tedavisiyle ilgileniyor.

“Hastalarımız ağrılarla yaşamak zorunda değil”

Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Algoloji Polikliniğin tüm imkanlara sahip olduğunu belirtti. Poliklinik hizmetinin yanı sıra girişimsel hizmetlerin de yapıldığını ifade eden Başhekim Sarıkaya, “Kronik ağrı çeken hastalarımıza her türlü işlem yapılmaktadır. Bizler bunu önemsiyoruz. Çünkü kronik ağrılar, insanın hayat kalitesini bozan önemli semptomlardan biridir. Kronik ağrıları olan hastalarımız artık bu ağrılarla yaşamak zorunda değiller. Bu rahatsızlığı olanlar algoloji uzmanlarımıza başvurabilirler. Buraya başvuran hastalarımız gerekli tedavileri olabilirler” dedi.

“Hastalarımızın büyük sıklıkla ağrılarını dindirebiliyoruz”

Algoloji Uzmanı Dr. Ayşegül Akyüz Yıldırım ise özellikle kronik ağrıları, kanser, bel fıtığı, boyun fıtığı ya da kronik bel-boyun ağrıları, baş ağrısı, migren, trigeminal nevralji, küme baş ağrısı, eklem ağrıları, fibromiyalji, fantom ağrısı gibi şiddetli ağrı şikayeti olan hasta grubunun kendilerine başvurduğunu belirterek, “Poliklinikte yaptığımız işlemler var, bir de ameliyathanede yapılan işlemler var. Ameliyathanede floroskopi ya da ultrason eşliğinde işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Görüntüleme eşliğinde ve steril şartlarda bu işlemleri yapıyoruz. Bu yüzden hastanın iyi bir uzman tarafından değerlendirilmesi çok önemlidir. Hastalarımızın büyük sıklıkta ağrıları dindirebiliyoruz. Yüzde 50’lik bir ağrı azalması bile sağlayabilirsek hastanın hayat kalitesini artırmış oluyoruz” diye konuştu.

“Hastanın ameliyat olmasına ve ilaç kullanmasına gerek kalmıyor”

Medikal tedaviden fayda görmeyen hastalara girişimsel tedaviler uyguladıklarını dile getiren Algoloji Uzmanı Dr. Gökhan Sucu da “Bizim yaptığımız işlemler hastaların ağrılarını geçirmek bir yana, orayı tedavi de ediyor. Kalıcı bir ağrının geçmesine vesile oluyor. Bizim yaptığımız aslında bel fıtığının ameliyatsız bir yöntemidir. Fıtığın sinire bastığı bölgeye iğneyle girip, orada ilaçla radyofrekans tedavisi uyguluyoruz. Bu şekilde fıtık biraz geri çekilme yaşayıp sinire baskısı ortadan kalkıyor ve ağrısı bu şekilde geçmiş oluyor. Bu tedaviyle hastanın ameliyat olmasına ve ilaç kullanmasına gerek kalmıyor. Daha çok bize beyin cerrahi, ortopedi, fizik tedavi ve nöroloji bölümlerinden hastalar geliyor. Sebebi bilinmeyen ve geçmeyen, medikal tedaviden fayda görmeyip ağrı çeken hastalar geliyor. Biz de girişimsel tedavilerimizle son noktada ağrıları geçirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.