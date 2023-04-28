Sakın ihmal etmeyin! Sağlığın başı aşı!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen: Hiçbir buluş aşıların başardığı kadar insan hayatı kurtarmayı başaramamıştır.

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VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, her yaştan insanı hastalığa karşı korunmak için aşının önemi anlatmak ve aşı kullanımını teşvik etmek amacıyla tüm dünyada 24-30 Nisan tarihleri arasında kutlanan Aşı Haftası sebebiyle bilgilendirmede bulundu. Aşıların tıbbın bugüne kadarki en önemli buluşlarından biri olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen, hiçbir buluşun aşıların başardığı kadar insan hayatı kurtarmayı başaramadığını söyledi.

Dünyada aşılar sayesinde önlenen ölüm sayısının yılda 6 milyon olarak hesaplandığını dile getiren Emel Şen, “Çiçek hastalığı etkin bir aşı olduğu için ortadan kaldırılabilmiştir. Tip 2 poliovirus (çocuk felci) yüksek aşılama oranları sayesinde 10 yıldan fazladır görülmezken, Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılı sonunda Tip 3 poliovirüsünün ortadan kaldırıldığını açıklamıştır. Bu hastalıklar dünyada kitle halinde ölümlere, sakatlıklara yol açmış tedavisi olmayan hastalıklardır. Kızamık, kızamıkçık, kabakulak, Hib (Hemophilus Influenza Tip B) enfeksiyonları aşılanmış toplumlarda görülmemektedir. Hastalık ancak başka bir bölgeden gelebilirse, toplumdaki aşısız ve duyarlı grupları etkileyebilmektedir” diye konuştu.

“Hastalık komplikasyonları aşının istenmeyen etkisinden daha fazla”

Şen ayrıca şunları söyledi: “Elbette aşıların da ilaçların da yararları yanında istenmeyen etkileri vardır. İlaçların istenmeyen etkilerine daha kolay katlanılması ilaçların hastalara; aşının ise sağlam insana verilmesinden kaynaklanmaktadır. Aşının istenmeyen etkilerinin yanında hastalığın komplikasyonları çok daha fazladır. Bir aşının kullanıma girmesinin bazen en az 10 yıl sürebildiği bu dönemde tüm istenmeyen etkiler araştırılır, bu etkilerin hastalığın kötü etkileri yanında çok hafif olması durumunda aşı kullanıma girebilir. Kullanıma girdikten sonra da tüm istenmeyen etkiler Sağlık Bakanlığınca toplanır, belli aralıklarla sağlık kurumlarına bildirilir ve halen ciddi bir istenmeyen etki görülmemektedir” şeklinde konuştu.