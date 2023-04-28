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Doktorlar uyardı o vazgeçmiyor! Dünya'da tek olmak istiyor: Ameliyat için yeniden Türkiye'ye geldi!

Doktorlar uyardı o vazgeçmiyor! Dünya'da tek olmak istiyor: Ameliyat için yeniden Türkiye'ye geldi!

'Dünyanın en büyük yanaklarına' sahip olmak için defalarca ameliyat masasına yatan ve yanaklarına yağ enjekte ettiren Ukraynalı Ukraynalı 33 yaşındaki Anastasiia Pokreshchuk, son estetik operasyonuyla hayranlarını şaşırttı. Anastasiia, ameliyat için yeniden Türkiye'ye geldi.

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33 yaşındaki Ukraynalı Anastasiia Pokreshchuk'un 2017 yılından beri hedefi dünyanın en büyük yanaklarına sahip olmak. Amacına ulaşmak isteyen Anastasiia, yanaklarına yağ enjekte ettirerek estetetik serüvenine başladı. Bu enjeksiyonlar genç kadına o dönem 1500 sterline mal oldu. 

Yıllardır estetik operasyonlarını düzenli olarak tekrarlayan Anastasiia, göğüslerini büyütmek için Türkiye'ye de gelmiş ve ameliyat masasına yatmıştı. Anastasiia, estetik operasyonlarına devam edebilmek için yeniden İstanbul'a geldi. 

POSTA'nın haberine göre; Göğüs ameliyatının ardından bandajlı fotoğrafını paylaşan Anastasiia, "Yeni" notuyla takipçilerine operasyonu duyurdu. Tekrar göğüs ameliyatı olan Anastasiia, yeni görüntüsünden oldukça memnun olduğunu ifade etti. Anastasiia'nın takipçilerinden bazıların ise işleri abarttığını ve endişelendiklerini dile getirdiler. 

Anastasiia, göğüs ameliyatının yanı sıra Brezilya kalçası yaptırmak istediğini de dile getirmişti. Genç kadının dudak dolgusu, diş kaplamaları ve çene hattı operasyonları da var. 

Eski haliyle daha 'çirkin' göründüğünü düşünen Anastasiia, estetikli haliyle daha mutlu olduğunu söylüyor. 

Temmuz 2020'de Anastasia, doktorların uyarılarına rağmen kendine enjeksiyon yaptırmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi. 

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