Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın kıyafetleri, nereden, hangi mağaza?

Show TV'nin olaylı dizisi Kızılcık Şerbeti RTÜK'ün fendini yendi ve bu akşam yeni bölümü ile kaldığı yerden devam edecek. Dizinin kadrosu seyircinin dilinde özellikle Nursema karakteri. Seyirci Nursema'nın kıyafetlerine oldukça ilgili özellikle tesettürlü hanımlar Nursema nereden giyiniyor, hangi mağazan giyiniyor sorusuna yanıt arıyor.

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SHOW TV'nin olaylı dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümü ile kaldığı yerden devam edecek. RTÜK tarafından yayın durdurma cezası verilen Kızılcık Şerbeti hakkında karar çıktı ve dizi kaldığı yerden devam edecek. Dizi hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile büyük ilgi görüyor. Özellikle diziyi çok farklı bir yere taşıyan Nursema karakteri şu sıralar en büyük ilgiyi görüyor. Nursem hakkında en çok merak edilenlerden biri de kıyafetleri. Tesettürlü bir karakter olan Nursema'nın kıyafetleri yine tesettürlü hanımlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki Nursema nereden giyiniyor?

Her bölümde çok farklı ve gösterişli kıyafetler tercih eden Nursema'nın kıyafetleri çoğunlukla yaqaofficial, haktan bucke, Sakka ve thenuua marka. Son bölümde giydiği gelinlik ise yine thenuua markalı.

Dizi nerede çekiliyor?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son günlerde adından en çok söz ettiren dizilerden biri oldu. Yalı Çapkını'nı yerinden eden Kızılcık Şerbeti hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Nursema'nın her yaptığı her olay. Tesettürlü bir karakter olan Nursema'nın kıyafetleri de özellikle kapalı kadınlar tarafından merak ediliyor. Peki Kızılcık Şerbeti'nde Nursema nereden giyiniyor.

Kitap uyarlaması mı?

Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisinin hangi kitaptan olduğu daha doğrusu kitabın adı dizinin adıyla aynı olduğu sanılıyor. Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen paylaşmaktadır.