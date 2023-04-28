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Kanal D yeni sezon bombasını patlattı! Efsane dizi kaldığı yerden devam ediyor

Kanal D yeni sezon bombasını patlattı! Efsane dizi kaldığı yerden devam ediyor

Herkes bir daha başlamaz derken Kanal D'den rakiplerini ters köşe yapacak bir karar geldi. Efsane dizi Arka Sokaklar yeni sezonda, yeni bölümleri ile yeniden çekilecek. Müjdeyi usta oyuncu Zafer Ergin verdi.

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Sessiz soluksuz ekranlara veda eden Arka Sokaklar'ın akıbetini herkes merak ediyordu. Final mi yaptı, sezon arasında mı derken seyirci Arka Sokaklar'dan umudunuz kesmişti. Şevket Çoruh'un da kadrodan çıkması final iddialarını güçlendirmişti. Ana dizi bombası patladı! Türk ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeniden başlıyor. İç Yapımlar'ın çekeceği Arka Sokaklar'ın yeni bölümü, Kanal D ekranlarında yayınlanacak. 

Arka Sokaklar dizisi yeni sezonda Kanal D’de seyirciyle buluşacak. Bir ekran klasiği olan polisiye diziyi Erler Film’in efsane yapımcısı Türker İnanoğlu bedelsiz olarak Kanal D İç Yapımlar’a devretmişti. Dizinin eski ekibiyle tek tek anlaşmalar yapılıyor. Özgür Ozan’ın “Eylülde buluşuruz” mesajının ardından dizinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin’le Kanal D İç Yapımlar’la anlaştı.

80 yaşındaki ünlü aktör Zafer Ergin menajeriyle buluştu ve “Eski hikayenin yeni başlangıcı için, Hasan kardeşimle beraberiz….” mesajıyla Arka Sokaklar dizisinin ekibinde yer alacağını ilan etti. Diziyi yine usta yönetmen Orhan Oğuz çekecek ve Ozan ile Sinan Yurdakul yazacak. “Arka Sokaklar”ın çekimlerinin temmuz ortasında başlaması planlanıyor.

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