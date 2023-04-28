Mansur Yavaş'tan HÜDA PAR Genel Başkanı'na: Beni mahkemeye vereceğine senden utananlara laf söyle

HÜDA Par'ın hakkında suç duyurusunda bulunmasına yönelik Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, "Seninle ittifak yapıyoruz bile diyemiyorlar. Beni mahkemeye vereceğine, git senden utanan onlara laf söyle" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, bir mitinginde "Terörist teröristtir; bunun PKK'lısı, Hüda Par'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız hepsinin de kökünü kazırız" demişti. HÜDA Par, bu sözlerinden dolayı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Giresun mitinginde kürsüye çıkan Yavaş, suç duyurusuna ilişkin "Senden utanıyorlar, seninle ittifak yapıyoruz bile diyemiyorlar. Beni mahkemeye vereceğine, git senden utanan onlara laf söyle" dedi.