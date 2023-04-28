14 Mayıs seçimine 16 gün kala son anket! Canlı yayında açıkladı bomba sonuçlar Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?
Seçimlere 16 gün kala GENAR Araştırma Şirketi'den yeni bir anket geldi. İhsan Aktaş canlı yayında adayların ve partilerin son oy oranını açıkladı. Aktaş, "bu seçimin bıçak sırtında olduğunu birçok araştırma firması söylüyor" dedi. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu İnce mi Oğan mı? İşte son anket sonuçları...
GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, katıldığı A Haber yayınında adayların son oy oranını açıkladı.
İhsan Aktaş, "İki cumhurbaşkanı adayı karşı karşıya gelince Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 51,7 Kılıçdaroğlu 48.3'de. Bir önceki seçime yakın bir şey var. Zaten bu seçimin bıçak sırtında olduğunu birçok araştırma firması söylüyor" ifadelerini kullandı.
AK Parti yaklaşık 7-8 ayıdır 38-42 bandını koruyor. Aşağılardan geldiği için kıymetli. CHP 22-24 çizgisindeydi dört partinin katılmasıyla beraber 2 puanlık artış var. (Memleket Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi'nin adaylarının CHP'ye katılmasıyla)
Ankette Muharrem İnce, yüzde 3.1, Sinan Oğan ise yüzde 1.1 oranında oy aldı.