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İngiltere Başbakanı Sunak'ın kayınvalidesinden damadı için ilginç sözler

İngiltere Başbakanı Sunak'ın kayınvalidesinden damadı için ilginç sözler

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kayınvalidesi Sudha Murty, "Sunak'ı kızım başbakan yaptı" dedi.

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Hindustantimes'ın haberine göre, Akshata Murty’nin annesi Sudha Murty, kızının eşi Rishi Sunak'ın hayatını birçok yönden etkilediğini söyledi.

Murty, Sunak'ın iktidara gelmesinin kızının sayesinde olduğunu savunarak "Ben kocamı iş adamı yaptım. Kızım da kocasını İngiltere Başbakanı yaptı. Bu, kadınların şanından kaynaklanıyor. Bir eşin kocasını nasıl değiştirdiğini görebilirsiniz." diye konuştu.

Kızının eşinin beslenme tarzına da etki ettiğini belirten Murty, Sunak'ın her perşembe oruç tuttuğunu anlattı.

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