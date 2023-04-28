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Bakan Mustafa Varank’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na Atatürk Havalimanı tepkisi

Bakan Mustafa Varank’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na Atatürk Havalimanı tepkisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Varank, “Bir cumhurbaşkanı adayı Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirketlere peşkeş çekeceğini ilan etti. Burayı ABD'li şirketlerin uzay ve havacılık merkezi yapacaklarmış. Yerli ve milli kabiliyetlerimizin başka ülkelere peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST 2023'ün açılışında konuştu. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Atatürk Havalimanı ile ilgili sözlerine de değinen Bakan Varank, "Bir cumhurbaşkanı adayı Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirketlere peşkeş çekeceğini ilan etti. Burayı ABD'li şirketlerin uzay ve havacılık merkezi yapacaklarmış." dedi ve şöyle devam etti:

Burada dünyanın en büyük havacılık festivali yapılıyor; İngiliz, Alman, Fransız değil Türk gençleri yarışıyor. Bu beyefendi sizi görmüyor ve duymuyor. Sizi görmeyenlere biz buradan selam yollayalım. Biz buradan Türkiye'nin en büyük selfielerinden birini çekip yayınlayalım mı? Biz Allah'ın izniyle yerli ve milli kabiliyetlerimizin başka ülkelere peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. 'Baykar'a dokunacağız' diyenlere karşı Selçuk Bayraktar'ın yanında durmaya var mısınız? Onun yanında sürekli duracağınıza söz veriyor musunuz?” 

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Atatürk Havalimanı" başlıklı yeni bir video yayımladı. Videoda Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getirileceğini duyuran Kılıçdaroğlu, Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile de görüştüğünü söyledi.

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