14 Mayıs seçimleri oy kullanma saatleri 2023 kaçta başlayacak ne zaman bitecek?

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek ve cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanacak. YSK tarafından seçmenlerin nerede, hangi okulda ve hangi sandık numarasında oy kullanacağı belli oldu. Peki seçimlerde oy kullanma ne zaman, saat kaçta başlayacak? Seçim yasakları ne zaman bitecek?

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Nefesler tutuldu, Türkiye 14 Mayıs Pazar günü seçime gidecek. Tüm yurtta, oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. YSK'nın belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Seçim yasakları neler?

*14 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar her ne sebeple olursa olsun her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi yasak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışındaki kişilerin her türlü ateşli silah, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve zarar verici aletin kullanılması yasak.

*Oy verme günü süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün kamusal eğlence yerlerinin kapalı kalacak. Eğlence yerleri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek servisi yapılacak.

*14 Mayıs günü saat 18.00’e kadar radyoların ve her türlü yayın organlarının seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapması yasak.

*Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

*Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olacak ancak YSK’nın gerekli görmesi halinde 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına izin verilecek.