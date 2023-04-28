Kadir Doğulu imam nikahı kıydı denmişti! Sezer Çakır kimdir, kaç yaşında?

Kadir Doğulu ile adı aşk dedikodularına karışan Sezer Çakır, söz konusu iddialara ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yapması sonrası Çakır merak konusu oldu. Peki Sezer Çakır kimdir? Sezer Çakır'ın mesleği ne? Sezer Çakır kaç yaşında? Sezer Çakır Instagram adresi ne? sorularının cevabı haberimizde.

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Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da bir kadınla dans ettiği, öpüştüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından 'imam nikahı' iddiaları gündeme gelmişti.

Doğulu iddiaları yalanlarken birlikte olduğu kişinin ise Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Açıklama yapan Çakır, "Trajikomik bir hikâye" ifadelerini kullanarak, söz konusu iddiaları ortaya atanlar hakkında hukuki süreç başlatacağını da dile getirdi.

Sezer, açıklamasında, "Sosyal medyada birkaç gündür hakkımda ortaya atılan iddiaları çok ciddiye almamakla birlikte ailemin ve yakın dostlarımın gerçekleri bildikleri için duruma sessiz kalmamın daha da büyütüleceğini söyleyerek, gerek Kadir'e, gerek ailesine ve kendi aileme olan saygımdan bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim.

Ben bir magazin figürü değilim. Bu sebepten de böyle bir haberin içinde yer almak son derece rahatsız edici. Kadir, benim çok sevdiğim bir dostumdur. Diğer etrafımdaki tüm dostlarım gibi... Bu çıkan haber tamamen kötü niyetle yapılmış bir senaryodan ibarettir. Böyle bir şey söz konusu değildir.

Ayrıca hayatım boyunca kimsenin ikinci eşi ya da hayatındaki alternatifleri arasında yer alan bir kadın olmadım. Bu sebepten imam nikahı ile ilgili yapılan haberler trajikomik bir hikâyeden öteye gitmemektedir" ifadelerini kullandı.

Sezer Çakır kimdir?

44 yaşındaki Sezer Çakır, 1979 yılında İzmir'de doğdu.

Uzun yıllar Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımlarda top koşturan Oktay Derelioğlu'nun eski eşi olan Sezer Çakır, Yeditepe Üniversitesi mezunudur. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Çakır'ın Instagram adresi @sezercakir_'dir. Mavi tıklı olan hesabında yaklaşık 77 bin takipçisi bulunmaktadır.