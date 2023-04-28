Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak! Gözler saat 17.00'de

Salı akşamı katıldığı canlı yayında rahatsızlanan ve programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adana 15 Temmuz Şehirler Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan günlük programa göre; Erdoğan bugün Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni’ne, saat 17.00'de Beştepe'den canlı bağlantı ile katılacak.
Erdoğan dün de Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni’ne online bağlanmıştı.