BIST 4.733
DOLAR 19,45
EURO 21,39
ALTIN 1.240,38
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak! Gözler saat 17.00'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak! Gözler saat 17.00'de

Salı akşamı katıldığı canlı yayında rahatsızlanan ve programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adana 15 Temmuz Şehirler Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılacak.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan günlük programa göre; Erdoğan bugün Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni’ne, saat 17.00'de Beştepe'den canlı bağlantı ile katılacak. 

Erdoğan dün de Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni’ne online bağlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınında rahatsızlanmış ve yayına ara verilmişti. Kısa bir aranın ardından Erdoğan midesini üşüttüğünü açıklamıştı.

İlgili Haberler
Erdoğan'ın rahatsızlanmadan önce baklava ikram eden kadın konuştu önce Erdoğan sonra korumaları yemiş Hilal Kaplan Erdoğan'ın rahatsızlığını yazdı! Sara krizi, kalp krizi diyenler gökten kemik yağmadı... İttifak ortaklarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında rahatsızlanınca neler yaşandı? Abdulkadir Selvi yazdı
ÖNCEKİ HABERLER
Eren Özmen kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? Eşi Fatih Özmen kimdir?
Eren Özmen kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? Eşi Fatih Özmen kimdir?
Sözleşmeli besicilik aile işletmelerinin gelişimine katkı sağlayacak
Sözleşmeli besicilik aile işletmelerinin gelişimine katkı sağlayacak
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Araç muayenesinde yeni dönem başladı Resmi Gazete'de yayımlandı artık araç sahipleri
Araç muayenesinde yeni dönem başladı Resmi Gazete'de yayımlandı artık araç sahipleri
Diyarbakır'da seçim çalışması yürüten 5 CHP'li gözaltına alındı iddiası
Diyarbakır'da seçim çalışması yürüten 5 CHP'li gözaltına alındı iddiası
Buğrahan Tuncer kaç yaşında, aslen nereli? Buğrahan Tuncer kimin oğlu, babası kimdir?
Buğrahan Tuncer kaç yaşında, aslen nereli? Buğrahan Tuncer kimin oğlu, babası kimdir?
İzmir'de kendisinden 11 yaş küçük karısını çocuğunun gözü önünde öldürdü
İzmir'de kendisinden 11 yaş küçük karısını çocuğunun gözü önünde öldürdü
Altay tankının vurucu gücünde yerli imza 3 bin metre etkili menzil
Altay tankının vurucu gücünde yerli imza 3 bin metre etkili menzil
EuroLeague'den olaylı Real Madrid-Partizan maçı için karar
EuroLeague'den olaylı Real Madrid-Partizan maçı için karar
TEKNOFEST 2023 başladı! Selçuk Bayraktar: "Dünya takdir ederken köstek olanlar var"
TEKNOFEST 2023 başladı! Selçuk Bayraktar: "Dünya takdir ederken köstek olanlar var"
Nureddin Nebati: Enflasyonu düşürmeye başladık
Nureddin Nebati: Enflasyonu düşürmeye başladık
CHP sandık görevlisi nasıl olunur, nereye başvuru yapılır? 2023 seçim görevlisi olma yolları
CHP sandık görevlisi nasıl olunur, nereye başvuru yapılır? 2023 seçim görevlisi olma yolları