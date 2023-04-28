BBP lideri Destici resti çekti! HÜDA PAR'ın 'Hizbullah terör örgütüdür' demesi lazım

Cumhur İttifakı ortaklarından Mustafa Destici, HÜDA PAR için resti çekti. "HÜDA PAR'ın 'Hizbullah terör örgütüdür' demeleri lazım" diyen Destici, Türk bayrağına yeni isimler aranmasına da karşı çıktı. Dün de MHP, "HÜDA PAR ile görüşmeyiz" demiş, HÜDAPAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Beştepe'deki Akkuyu Nükleer Santrali töreni ve geçmiş olsun ziyaretine çağrılmamıştı.

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Cumhur İttifakı kanadında 14 Mayıs seçimlerine yönelik mesai sürürken ittifak ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı. MHP'den sonra BBP'den de HÜDA PAR konusunda rest geldi.

Bir takım düşüncelerine katılmıyorum

HÜDA-PAR ile ilgili tartışmalarla ilgili "Düşüncelerimi daha önce ifade etmiştim" diyen BBP lideri Destici şöyle konuştu: "HÜDA-PAR'ın bir takım düşüncelerine katılmıyorum. 'Hizbullah terör örgütüdür' demeleri lazım. Türk Bayrağına yeni isimler aramak doğru değil."

ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU: BBP lideri Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık duruma ilişkin de, "Hafif bir rahatsızlığı oldu. Dün gayet sağlıklıydı." diyerek açıklamada bulundu.

MHP: Ne görüşürüz ne beraber oluruz

MHP'li TBMM Başkanvekili MHP'li TBMM Başkan Vekili Celal Adan dün "HÜDA PAR cumhur ittifakında değil, HÜDA PAR'la müdaparla biz ne görüşürüz ne beraber oluruz" demişti. MHP lideri Bahçeli'nin HÜDA PAR'dan rahatsız olduğu için Zekeriya Yapıcıoğlu'nun dün yapılan Akkuyu törenine katılmadığı da iddia edilmişti.

AK Partili Türkeş de tepki göstermişti

AK Parti Milletvekili Tuğrul Türkeş de HÜDA PAR'ın 'Türk bayrağı değil Türkiye bayrağı olmalı' açıklamasına tepki göstermiş ve "Onun o bayraktan rahatsız olma hakkı varsa benim de HÜDA PAR’dan ve onun genel başkanından rahatsız olma hakkım demokratik bir hak. Yani yapsın da görelim." demişti.