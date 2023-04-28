İzmir'de Folkart Sitesi'ndeki yangında suçlu kim? Mimar Gökner: Bu konuyu söylemekten bıktım

İZMİR'de son zamanların en büyük yangınlarından birisi yaşandı. Folkart Sitesi'nde çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alınırken ahşap kaplama ile yapılmış yapı küle döndü. Mimar Şenol Gökner, yangınla ilgili paylaşımında 'Suçlu kim?' diye sordu. Gökner paylaşımında "Müteahhit mimar yada mühendis değil. Lisans eğitimine dair bile bir bilgi bulamadım. Bu konuyu söylemekten bıktım. Vermeyin yetkiyi her parayı bulana!" ifadelerini kullandı.

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İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde büyük bir yangın çıktı. Saat 22.00'de başlayan yangın gece geç saatlerinde söndürüldü. Yangında 7 kişi yaralanırken, can kaybı yaşanmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, felaketin boyutları havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Mimar Şenol Gökner, yangınla ilgili paylaşım yaparak "Suçlu kim?" diye sordu ardından 6 başlık altında eklemelerde bulundu:

A-Mimar: Aşırı ahşap kullanımı var. Mimari açıdan riskli bir malzeme tercihi. Bu malzemeyi kullandın ama gerekli önlemi neden almadın? Ben resimlerde ne balkonda ne daire içlerinde sprinker sistemi göremedim.

B- Müteahhit mimar yada mühendis değil. Lisans eğitimine dair bile bir bilgi bulamadım. Bu konuyu söylemekten bıktım. Vermeyin yetkiyi her parayı bulana!

C- Makine mühendisi-Mekanik Proje Müellifi: Yangın projelerini bu grup yapar. Yapı yüksekliği 51.50 yi geçmedi diye bu yapıya sprinkler yapmamak büyük hata.

D- Yapı Denetim: Neyi denetlediniz acaba çok merak ediyorum.

E- Belediye: Mekanik Projeleri inceleyen mühendisler bu projeye özel cepheye sulu söndürme sistemi talep etmeliydi.

F-Bakanlık: Yönetmelik yetersiz. Kat yüksekliği ile konuyu sınırlamak hata. Malzeme ile de ilişkilendirmek gerekiyor.

Yangın Söndürme Sistemleri hakkında yönetmelik detayı: a) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda, b) **Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda, c) Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda...