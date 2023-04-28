Türkiye'ye kanuna aykırı yöntemlerle giren 100 kaçak göçmen yakalandı

TÜRKİYE'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahısları yakalamaya yönelik Ankara merkezli Kocaeli ve Çankırı’da icra edilen çalışmalar çerçevesinde 100 kaçak göçmen yakalanırken, 3 aracı organizatör gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yurda kanuna aykırı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli Kocaeli ve Çankırı’da başlatılan 9 farklı operasyonda 100 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara’ya ulaşan kaçak göçmenlere "aracı" organizatörlük yaptığı ve yakalanmamaları için sahte kimlik belgesi hazırladığı belirlenen E.A.Ş., T.C. ve M.S.A. yakalanarak gözaltına alınırken, R.A.’nın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Organizatörlerin taksici ve büfeci olduğu öğrenildi

Söz konusu şüphelilerden E.A.Ş, T.C. ve M.S.A'nın Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) taksi şoförlüğü yaptığı, diğer şüpheli R.A'nın ise otogar içerisinde büfe işlettiği belirlendi.

Aracı organizatörlerin, para karşılığında Ankara il sınırına getirilen kaçak göçmenlerin diğer illere ulaşımlarını sağladıkları öğrenildi. Yurda İran sınırı üzerinden girdiği belirlenen 100 düzensiz göçmenin ise sınır dışı edilmesi için işlemlerinin başlatıldığı aktarıldı.