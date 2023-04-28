Şevval orucu hangi günler tutulur, 6 gün orucu aradan vermeden mi tutmalı?

Hicri takvime göre Ramazan ayından sonra gelen Şevval ayı Ramazan Bayramı'nın ilk günü başladı. Şevval ayında 6 gün oruç tutulması önerilir. Peki şevval orucuna nasıl niyet edilir, şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucunu arka arkaya ara vermeden mi tutmak gerekir Diyanet açıklaması

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Hicri takvime göre Ramazan ayından sonra Şevval ayı geliyor. Bayram ayı anlamına gelen Şevval ayı Ramazan Bayramı'nın birinci günü başladı. Şevval ayı içinde 6 günlük oruç tutulması önerilir. Hz. Muhammed'in de 6 gün oruç tuttuğu şevval ayında tutulan 6 günlük oruçların Şevval ayının 12. ve 17. günleri arasında tutulması önerilir. Art arda tutulacağı gibi 6 günlük şevval orucunu aralıklarla da tutulabilirsiniz. Vacip olan şevval ayı orucu kaza oruçlarının yerine geçmez. Yani Ramazan ayında tutulamayan oruçların yerine şevval ayında oruç tutulmaz.

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir.

Hz. Muhammed'in terk etmediği bir sünnet

Ramazan’dan sonra Şevval ayında 6 gün oruç tutan kişi bir yılı oruçlu geçirmiş gibi sevaba nail olur. Şevval ayında 6 gün oruç tutmak peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) hiç terk etmediği bir sünnet…

Şevval ayı orucu nasıl tutulur?

Şevval orucuna Ramazan bayramının 1.gününden sonra başlanabilir. Bayramın ilk günü oruç tutulmaz. Ramazan ayının bitiminden sonra gelen ay Şevval ayıdır. Bu oruç arka arkaya tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir.Şevval ayında tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; kısaca Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de boşuna yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyetlenmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.