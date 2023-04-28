Kuyumcular odası başkanından altın fiyatları için bomba sözler

Altın fiyatları aldı başını gitti! Düşüş bekleyenler için haberler kötü...Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı seçim sonrası altın fiyatları için yeni rakamı verdi.

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Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı son dönemlerde değişkenlik gösteren altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ''Biz altın fiyatlarında hiçbir şekilde bir düşüş beklemiyoruz. Gram altının seçim sonrası ve yıl sonu bin 500 ile bin 800 bandında olacağı kanaatindeyiz'' dedi.

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altının vatandaşlar için her zaman güvenli liman olduğunu dile getiren Çakmakçı, özellikle iç piyasada seçim dış piyasada da faiz kararlarının altın fiyatlarında etkili olduğunu söyledi.

Çakmakçı, ''Özellikle altının ons piyasası, yaklaşık 2 ay önce bin 800'lü seviyelerden 2 bin 70 seviyelerine yükselerek tarihi zirveyi gördü. Önümüzdeki günlerde Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı sonrası da ise iç piyasada ki bizim merkez bankalarımızın alacağı faiz fiyatları altın fiyatları üzerinde etkili olacak. Biz özellikle yatırımcıya uzun vadede yatırım yapmaları konusunu her zaman söylüyoruz. Günübirlik hiçbir şekilde bir ticaret düşünmesinler. 2020'de altının gramı 250 lirayken şu an bin 370 lira. Altına yatırım yapılır mı yapılmaz mı vatandaşlarımız kararlarını versinler'' diye konuştu.