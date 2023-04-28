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Seçim öncesi e-devlet hacklendi iddiası! Vatandaşların kimlik bilgileri, adresleri, telefonları ifşa oldu mu?

Seçim öncesi e-devlet hacklendi iddiası! Vatandaşların kimlik bilgileri, adresleri, telefonları ifşa oldu mu?

e-Devlet platformunun hacklendiği ve milyonlarca verinin sızdırıldığı iddia edildi. Büyük tartışma başlatan iddiası Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu gece yarısı sosyal medya üzerinde duyurdu. e-Devlet haclendi mi?.. Kaç kişinin kimlik bilgileri ifşa oldu?...

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e-devlet platformunun hacklendiği iddia edildi. Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, veri sızıntısıyla ilgili görseller de paylaştı. Mollaveisoğlu, paylaşımında kişisel bilgilerin bulunduğu verileri paylaşarak yurttaşların TC kimlik numaraları, aile dökümleri, ev adresleri ve telefon numaraları gibi özel bilgilerin hackerların eline geçtiğini iddia etti.

Mollaveyisoğlu: Yalahlandı ama doğru...

Hükümetin hack olayını yalanladığını ancak olayın doğru olduğunu vurgulayan Mollaveisoğlu, "İsmini girdiğiniz herkesin tüm kimlik bilgileri en detaylı şekilde bulunabiliyor" dedi. Olayı 'büyük bir skandal' olarak nitelendiren Mollaveisoğlu, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: "Özel bilgilerin ifşası... Devletin koruması altındaki kişisel güvenlik duvarları yıkıldı. Şu saat itibari ile halen ulaşılabiliyor."


61 milyon hesabın çalındığı iddiası

Geçtiğimiz aylarda 61 milyon yurttaşın verilerinin çalındığı iddia edilmişti. Dark Web üzerindeki "Hydra Market" adlı bir kullanıcı paylaştığı mesajda 61 milyon e-devlet hesabına ait bilgileri ele geçirdiğini öne sürerek söz konusu verileri satışa çıkardığını duyurmuştu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) ise 13 Nisan'da açıklama yapmıştı. NVİGM, "Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına" dair iddialara ilişkin, yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğunun raporlandığı, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığının tespit edildiği bildirildi.

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