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Eski Fransız casus Kaddafi'nin nasıl devrildiği anlattı Müttefiki Sarkozy sırtından vurdu

Eski Fransız casus Kaddafi'nin nasıl devrildiği anlattı Müttefiki Sarkozy sırtından vurdu

Libya'daki Fransız Dış İstihbarat Teşkilatı'nın (DGSE) eski bir numaralı casusu olarak kabul edilen Jean-François Lhuillier, 3 Mayıs'ta çıkacak "L'Homme de Tripoli (Trabluslu adam)" adlı kitabında Libya lideri Muammer Kaddafi'nin nasıl devrildiğini ve ölümünü anlattı.

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2009 ile 2012 yılları arasında Trablus'ta DGSE adına yaptığı görevi kaleme alan eski ajan, "Cumhurbaşkanlığı Elysee Sarayı'nın kendilerine verdiği görevin 'Kaddafi'ye karşı olabilecek Libyalı şahsiyetlerin ülkeden ayrılmasını sağlamak' olarak özetliyor. 

Bu bağlamda Lhuillier'nin kendisine belirlediği hedef ise dönemin Dışişleri Bakanı Moussa Koussa'nın kaçmasını sağlayarak Kaddafi'yi zayıflatmak.

"İnsanları ülkelerine, [...] aynı zamanda inançlarına ihanet etmeye zorluyorsunuz" diyen eski casus, Koussa'nın iltica etmeye ikna görevini üstlendiğini ifade ediyor. Bu arada Fransa ve İngiltere tarafından yürütülen askeri operasyonun Kaddafi'nin birliklerine darbe indirdiğini de söyleyen Lhuillier, iktidarın kapısına dayanan isyancılara yardım etme ve onlarla iyi ilişkiler kurma çalışmalarını da yürüttüğünü kitabında anlatıyor.

20 Ekim 2011'de Kaddafi'nin "linç edilerek" öldürüldüğünü de ileri süren eski gizli ajan, Libyalı devrik liderin bir Fransız casus tarafından öldürüldüğü söylentisini ise yalanlıyor.

Eski müttefiki Sarkozy sırtını döndü ve devirmek için elinden geleni yaptı

Yirmi beş yıldır DGSE ajanı olan Yarbay Jean-François Lhuillier'in yeni kitabında yer alan itiraflar, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hükümetinin eski müttefikine sırtını döndüğü ve onu devirmek için elinden geleni yaptığı iddiasını doğruluyor.

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