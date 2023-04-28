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Bekir Bozdağ çocukları kaç tane oğlu Alperen Bozdağ kimdir, ne iş yapıyor?

Bekir Bozdağ çocukları kaç tane oğlu Alperen Bozdağ kimdir, ne iş yapıyor?

Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ yaptığı açıklamalar sonrasında merak konusu oldu. 57 yaşındaki Bekir Bozdağ AK Parti'nin değişmeyen vitrin isimlerinden biri. Hemen her hükümette ön planda olan Bekir Bozdağ aslen Yozgatlı. Mine Bozdağ ile evli olan Bekir Bozdağ'ın Alperen Bozdağ adında bir oğlu var. Peki kimdir Alperen Bozdağ?

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Seçime günler kala Adalat Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı, bazı kesimlerin tepkisini çekti. Bu açıklamalar sonrası Bekir Bozdağ'ın hayatı da merak edildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın biyografisi ve Ak Parti bünyesinde daha önce üstlendiği görevler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki kimdir Bekir Bozdağ, aslen nereli, kaç yaşında, eşi Mine Bozdağ ve oğlu Alperen Bozdağ kimdir? 

AK Parti'nin değişmeyen yüzlerinden Bekir Bozdağ 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğdu. Baba adı Mehmet Duran, anne adı Nuriye'dir. Avukat; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Serbest avukat olarak çalıştı.

22, 23 ve 24. Dönemde Yozgat Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Adalet Komisyonu Üyeliği, 23. Dönemde AK PARTİ Grup Başkanvekilliği yaptı. 61. Hükümette Başbakan Yardımcısı, 61, 62 ve 64. Hükümette Adalet Bakanı, 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 

Bekir Bozdağ eşi ve çocukları: Mine Bozdağ ile evli olan Bekir Bozdağ, 3 çocuk babasıdır. 

 Bekir Bozdağ'ın oğlu Alperan Bozdağ avukat. Ankara'da HA Hukuk Bürosu adlı bir hukuk şirketine bağlı olarak çalışıyor.

Alperen Bozdağ kimdir?

1991 yılında Yozgat’da doğdu. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 2015 yılında Ankara Barosu'nda avukatlık stajına başladı. 2016 yılında Ankara Barosu'ndan avukatlık ruhsatını aldı. Selçuk Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

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