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Sudan'dan 170 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Sudan'dan 170 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

SUDAN'da çıkan çatışmalar sonrası ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait askeri uçakla Sudan'dan 170 Türk vatandaşı daha tahliye edilerek İstanbul Havalimanı'na getirildi.

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Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 'HDK'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Akşam saatlerinde Port Sudan'dan hareket eden Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait A400M tahliye uçağı 02.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Açığa park eden askeri uçaktaki 170 Türk vatandaşı otobüslerle terminal binasına getirildi. İGA yetkileri tarafından karşılanan vatandaşlara içecek ikramı yapıldı.

Tahliye olan vatandaşlar Türkiye'ye döndükleri için mutlu olduklarını dile getirdiler.

Daha sonra vatandaşlar kendilerini bekleyen otobüslerle terminalden ayrıldı.

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