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BDDK'dan yerli elektrikli araçlar için kredi düzenlemesi

BDDK'dan yerli elektrikli araçlar için kredi düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yerel üreticiler tarafından üretilen elektrik motorlu araçlar için özel kredi düzenlemesine gitti.

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BDDK'nın sitesinden yapılan açıklamaya göre, yerli elektrikli araçlar için kredi kullanım tutarlarında alt sınırlar yükseltildi.

Buna göre, nihai fatura değeri 900 bin lira ve altında olan elektrikli araç bedellerinin yüzde 70’ine kadar 48 ay vadede kredi kullanılabilecek.

900 bin lira ile 1 milyon 800 bin lira arasında olan elektrikli araçların yüzde 50’si için 36 ay vadeli kredi imkanı sunulacak.

Öte yandan, 1 milyon 800 bin lira ile 2 milyon 200 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 30’una kadar 24 ay vadeli kredi alınabilecek.

2 milyon 200 bin lira ve 2 milyon 800 bin lira arasındaki elektrikli araçların yüzde 20’sine kadar kredi verilecek. Söz konusu kredide vade ise 12 ay olacak.

Ayrıca, 2 milyon 800 bin lira üzerindeki araçlar içinse kredi kullanılamayacak.

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