Benzine büyük indirim var! 28 Nisan 2023 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Araç sahiplerine güzel haber. Benzine bu gece yarısından itibaren 90 kuruş indirim geliyor. İşte 28 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

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Araç sahiplerine güzel haber geldi. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki oynaklıkla birlikte benzin ve motorin fiyatları değişmeye devam ediyor. Benzine bu gece yarısı kallavi bir indirim geliyor. Motorin ve LPG için ise indirim gündemde değil.

Benzine 90 kuruş indirim geliyor

Piyasa kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 90 kuruşluk indirim bekleniyor. Motorin grubu ile otogaza (LPG) herhangi bir indirim gündemde değil.

Güncel akaryakıt fiyatları...

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,71 TL’ye, Ankara’da 20,07 TL, İzmir’de 20,15 TL seviyesinde bulunuyor.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,25 TL, Ankara’da TL 21,60 TL, İzmir’de 21,57 TL seviyesinde bulunuyor.