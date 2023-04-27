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İzmir'deki bir sitede büyük yangın çıktı! Çok sayıda kişi içerdeydi

İzmir'deki bir sitede büyük yangın çıktı! Çok sayıda kişi içerdeydi

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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İzmir’in Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitenin 8 katlı Folkart Sitesi’nde yangın çıktı.

Sitenin alev alev yandığı İzmir’in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını kurtarmak balkonlardan atladığı öğrenildi.

Müdahale ediliyor

Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın çıkan binanın sakinleri ekiplerce tahliye ediliyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

"Ekipler can kaybı yaşanmadan müdahale etti"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ekipler can kaybı yaşanmadan müdahale etti" dedi.

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