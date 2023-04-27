"Ruh sağlığınız iyi mi sizin" diyen Mansur Yavaş'a Bakan Kirişçi'den cevap

"Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse İHA'larımızı, İHA'larımızı, F-16'larımızı hangara kapatırlar" diyen Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'ye tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ne içtiniz ne yediniz sayın bakan? Ruh sağlığınız iyi mi sizin?" dedi.

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14 Mayıs seçimlerine 17 gün kala partilerin ve ittifakların seçim çalışmaları sürüyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Balıkesir mitinginde eşlik eden isimlerden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Siyasi partiler birbirinin rakibidir, karşımızda düşman yok"

Geçtiğimiz günlerde "Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse İHA'larımızı, SİHA'larımızı, F-16'larımızı hangara kapatırlar" diyen Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'ye tepki gösteren Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı: "Seçime mi gidiyoruz, savaşa mı gidiyoruz anlamadık? Siyasi partiler birbirinin rakibidir. Bizim karşımızda düşman yok. Herkesin farklı düşünmesi gayet normal. İnsanlar daha öncesine ve şu anki duruma bakacaklar ve kendi gelecekleri için karar verecekler. Memnunsa iktidarı destekleyecekler, değilse değiştirecekler. Bu kadar basit. 'Teröristleri nasıl gömdüysek, muhalefeti de gömeceğiz' diyorlar. Bu nasıl bir dil?

"İha'lar, siha'lar seçime alet edilmeye başlandı"

Son günlerde İHA'lar, SİHA'lar, TOGG seçime alet edilmeye başlandı. Bunlar bizim milli malımız. Nasıl daha önceki hükümetler ASELSAN'ı, HAVELSAN'I, ROKETSAN'I, gelen hükümetlere devrettilerse elbette İHA'lar SİHA'lar da devredilecek.

"Ne içtiniz ne yediniz sayın bakan?"

Bize düşen çok daha iyisini geliştirmek olacaktır. Bağımsızlık bizim geleneğimizde vardır. Bağımsızlığımızı korumak için milli güvenlik politikalarımızı devam ettireceğiz. Bugün bir bakan diyor ki 'Biz gidersek İHA'ları SİHA'ları hangara gömecekler.' Ne içtiniz ne yediniz sayın bakan? Ruh sağlığınız iyi mi sizin?"

"Önce sen kendini psikolojini sorgula"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den Mansur Yavaş'a yanıt gecikmedi. Yavaş'ın yıllarca bu milletin milli duygularını istismar ettiğini belirten Kirişci, "Şimdi Mansur Efendi, Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, benim psikolojimi sorgulamış. Önce sen kendi psikolojini sorgula. Sen değil misin, sen nasıl bir Türk milliyetçisisin, sen nasıl milliyetçilikten söz edersin? Sen değil misin, dağdakilere, her gün konuşan, terör örgütünün o elebaşlarına 'Biraz çenenizi tutun da bak şu işi kurtaracağız, biraz sessiz olun, biraz sesinizi çıkarmayın biz bu işi götüreceğiz' diyen sen değil misin? Bu nasıl milliyetçilik, bu nasıl vatanseverlik. Yıllarca bu milletin milli duygularını demek ki siz istismar ettiniz. Ama maske düştü, kel göründü" dedi.