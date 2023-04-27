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Merih Demiral'ın hocası ile kavga ettiği iddia edildi

Merih Demiral'ın hocası ile kavga ettiği iddia edildi

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın hocası Gian Piero Gasperini ile kavga ettiği iddia edildi.

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Atalanta forması giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral'la ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Milli oyuncu, teknik direktör Gian Piero Gasperini ile kavga etti.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

25 yaşındaki başarılı stoper, yaz transfer döneminde Atalanta yönetimine ayrılmak istediğini kesin olarak iletti.

Öte yandan daha önce Gasperini'nin, Merih'in Inter'e transferini son anda engellediği de aktarıldı.

225 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon da takımının önemli isimlerinden olan Merih Demiral, 25 kez forma giyerken 1 gollük katkı sağladı.

Önümüzdeki sezon için kritik planlar yapan Inter, Merih Demiral'ı önemli bir yatırım olarak görüyor.

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