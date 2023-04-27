İYİ Parti'den istifa etti yeni rozetini taktı! "Hep gönlümde burası vardı"

İYİ Parti Erzurum milletvekilliği adaylığından istifa eden Esra Akpınar ve bir grup İYİ Partili MHP’ye katıldı. Akpınar "Hep gönlümde MHP vardı" dedi.

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İYİ Parti Erzurum milletvekilliği adaylığından istifa eden Esra Akpınar ve bir grup İYİ Partili MHP’ye katıldı.

MHP’ye katılan Akpınar ve diğer partililere rozetleri MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ve milletvekili adaylarınca takıldı.

Esra Akpınar, “Evli ve üç çocuk annesiyim. İYİ Parti'de Kadın Politikaları Başkanı olarak görev yaptım. Erzurum İYİ Parti listesinden altıncı sıradan milletvekili adayı oldum. Ancak hep gönlümde MHP vardı. Başkanımın daveti üzerine bugün burada olduğum için çok mutluyum” dedi.