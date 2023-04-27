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Camdaki Kız final yapmadan başrol oyuncusu diziden ayrılıyor!

Camdaki Kız final yapmadan başrol oyuncusu diziden ayrılıyor!

Perşembe akşamları ekrana gelen dizi Camdaki Kız'da ayrılık var! 1. sezonda diziden ayrılan Hande Ataizin'den sonra usta oyuncu Devrim Yakut'ta diziye veda ediyor. Camdaki Kız'ın ardından Devrim Yakut bambaşka bir dizi ile yeniden ekranlarda boy gösterecek.

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Kanal D ekranlarında 2 sezondur devam eden dizi Camdaki Kız haziran ayında final yapacak. Kitap uyarlaması olan dizinin finaline adım adım yaklaşırken bir başrol oyuncusu daha diziden ayrıldı.

Hande Ataizi, Nur Sürer'den sonra Devrim Yakut da dizi final yapmadan diziden ayrılacak. 

Ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünde hastaneye yatırılan Gülcihan için doktorlar ümidin tükendiğini söylemişti.

Bu vesileyle birlikte Gülcihan rolüne hayat veren Devrim Yakut’un projeden ayrılacağı netleşti. Ünlü isim “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” dizisinin 2. sezon ekibine katılacak. Devrim Yalçın’ın yöneteceği dizinin çekimlerinin mayıs ayında başlaması bekleniyor.

Devrim Yakut kimdir?

Seher Devrim Yakut, 27 Mayıs 1968 yılında doğmuştur. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun olan oyuncu, DTCF Tiyatro Bölümü'nde önce tiyatro kuramları, sonra da oyunculuk eğitimi aldı. 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı ve 2003 yılına dek burada görev aldı. Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalıştı. Bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı.

2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2005 yılından bu yana Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde Temel oyunculuk dersleri vermektedir. 2007'de Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı, 2007-2008 yılarında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2006-2007 tiyatro sezonunda Kocasını Pişiren Kadın oyunu ile Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'na misafir oyuncu olarak katılmıştır. Bir dönem Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programında ve Das Das Akademi’de de oyunculuk dersleri vermiştir.2016 yılında Devlet Tiyatroları’ndan emekli olmuştur. Oyunculuğun yanında 2021 yılında ilk hikâye kitabı olan Aklımın Aynalı Çarşısı yayınlanmıştır.

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