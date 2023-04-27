Belçika'da öğretmenler greve gitti, eğitim sistemini protesto etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de öğretmenler, eğitim sistemindeki olumsuzlukları protesto etmek için grev yaptı.

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Brüksel'de öğretmenler greve gitti, eğitim sistemini protesto etti



Sosyalist, Liberal ve Hristiyan sendikaların çağrısıyla birkaç bin öğretmen, hükümetin kendilerini "değerlendirmeye" almasını öngören düzenlemeye karşı çıkarak aşırı iş yükü, sınıf başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı, tahsis edilen kaynakların eksikliği ve psikolojik desteğin yetersizliğini protesto etmek için yerel saatle 09.30'da Midi Tren İstasyonu önünde toplandı.

Mavi ve kırmızı giyimli göstericiler, Liberal Parti Genel Merkezi önünde durarak slogan attı.

Grup, Merkez Tren İstasyonu yakınındaki Albertin Meydanı'nda bekleyen yeşil giyimli Hristiyan sendika mensuplarıyla birleşti.

Öğretmenler, "Nefes almamıza izin verin" sloganı atarak hükümet binasına yürüdü.

Protesto ve grev, eğitimin ve kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren ulaşımın aksamasına neden oldu.