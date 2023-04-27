Tayyip Erdoğan rahatsızlanınca o gece neler oldu? Erem Şentürk Hadi Özışık'ın konuğu

İnternete Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ülke TV ve Kanal 7 ortak yayınında rahatsızlanmasını ve sonrasında o gece yaşananları Gazeteci Erem Şentürk ile canlı yayında değerlendiriyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Ülke TV ve Kanal 7 ortak yayınında açıklamalar yaparken bir anda rahatsızlanmış, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün endişeli bakışları arasında yayın aniden reklam arasına girmiş ve arka planda ‘eyvah eyvah’ sesleri duyulmuştu. Tabii hal böyle olunca her kafadan bir ses çıktı. Kameraların Erdoğan'a çekmemesi sebebiyle ‘düştü’ diyen de oldu ‘öldü’ diyen de oldu. Özellikle FETÖ'cü alçaklar sosyal medyada hemen ‘öldü’ hashtagini gündeme sokarak karışıklık çıkarma derdine düştü.

İnternete Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık o gece ve sonrasında yaşananları canlı yayında Gazeteci Erem Şentürk ile değerlendiriyor.