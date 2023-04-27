BIST 4.787
DOLAR 19,44
EURO 21,42
ALTIN 1.238,55
HABER /  GÜNCEL

Tayyip Erdoğan rahatsızlanınca o gece neler oldu? Erem Şentürk Hadi Özışık'ın konuğu

İnternete Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ülke TV ve Kanal 7 ortak yayınında rahatsızlanmasını ve sonrasında o gece yaşananları Gazeteci Erem Şentürk ile canlı yayında değerlendiriyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Ülke TV ve Kanal 7 ortak yayınında açıklamalar yaparken bir anda rahatsızlanmış, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün endişeli bakışları arasında yayın aniden reklam arasına girmiş ve arka planda ‘eyvah eyvah’ sesleri duyulmuştu. Tabii hal böyle olunca her kafadan bir ses çıktı. Kameraların Erdoğan'a çekmemesi sebebiyle ‘düştü’ diyen de oldu ‘öldü’ diyen de oldu. Özellikle FETÖ'cü alçaklar sosyal medyada hemen ‘öldü’ hashtagini gündeme sokarak karışıklık çıkarma derdine düştü.

İnternete Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık o gece ve sonrasında yaşananları canlı yayında Gazeteci Erem Şentürk ile değerlendiriyor.

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!
İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın çıktı! Ekipler bölgede...
İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın çıktı! Ekipler bölgede...
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Kur'an kursu açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Kur'an kursu açıklaması
İnternetten öğrendiği amigurumi tekniğiyle 4 yılda binlerce oyuncak ördü
İnternetten öğrendiği amigurumi tekniğiyle 4 yılda binlerce oyuncak ördü
Bilecikli 83 yaşındaki kadın ömrünün 60 yılını engelli oğluna adadı
Bilecikli 83 yaşındaki kadın ömrünün 60 yılını engelli oğluna adadı
Depremde ağır hasar almıştı! Kahramanmaraş'ta 4 katlı bina yerle bir oldu
Depremde ağır hasar almıştı! Kahramanmaraş'ta 4 katlı bina yerle bir oldu
Fenerbahçe'den derbi hakemi Ali Şansalan'la ilgili iddialara cevap
Fenerbahçe'den derbi hakemi Ali Şansalan'la ilgili iddialara cevap
İlk Milli Elektrikli Tren Seti TCDD'ye teslim edildi
İlk Milli Elektrikli Tren Seti TCDD'ye teslim edildi
TSK'nin farklı uçak tipleriyle taktik eğitimleri devam ediyor
TSK'nin farklı uçak tipleriyle taktik eğitimleri devam ediyor
Balıkesir'i sağanak vurdu! Araçlar sürüklendi köprü ortadan kırıldı
Balıkesir'i sağanak vurdu! Araçlar sürüklendi köprü ortadan kırıldı
Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nde başvuru sayısı kaç oldu?
Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nde başvuru sayısı kaç oldu?