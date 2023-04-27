İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın çıktı! Ekipler bölgede...
İSTANBUL Küçükçekmece'den yangın haberi geldi. 11 katlı binanın tekstil atölyesi olarak kullanılan bodrum katında yangın çıktı.Abone ol
Akit Medya Grubu’nun İstanbul Küçükçekmece ilçesindeki merkez binasında yangın çıktı.
11 katlı binanın bodrum katında tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde meydana geldiği öğrenilen yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği bildirildi.
Ayrıntılar gelecek...