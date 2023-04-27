BIST 4.785
DOLAR 19,44
EURO 21,42
ALTIN 1.240,18
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'den derbi hakemi Ali Şansalan'la ilgili iddialara cevap

Fenerbahçe'den derbi hakemi Ali Şansalan'la ilgili iddialara cevap

Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan'ı Başkan Ali Koç'un talep ettiği yönündeki iddialar hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, "Başkanımız Ali Koç’un ve Kulübümüzün iki takımın maçı ile ilgili hiçbir yorumu, görüşü, kimseyle görüşmesi, yönlendirmesi tabi ki olmamıştır!" ifadeleri yer aldı.

Abone ol

Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan'ı Başkan Ali Koç'un talep ettiği ile ilgili iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

Sarı-Lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bugün, TFF tarafından yapılan hakem atama duyurusunun ardından oluşan gündeme dair bu açıklamayı yapıyoruz.

Dijital medyada koordineli olarak hareket eden Galatasaray muhabirleri ve isimsiz sosyal medya hesaplarınca oluşturulan Beşiktaş- Galatasaray maçını yönetecek hakem Ali Şansalan’ı Başkanımız Ali Koç’un talep ettiği gündemi, bir kulübün yönetim kuruluyla bağlantılı olarak futbol gündemini ne kadar manipülatif bir noktaya getirebileceğinin fotoğrafı olmuştur!

Başkanımız Ali Koç’un ve Kulübümüzün iki takımın maçı ile ilgili hiçbir yorumu, görüşü, kimseyle görüşmesi, yönlendirmesi tabi ki olmamıştır!

Fenerbahçe'nin hakemlere dair tek gündemi: Adana Demirspor, Alanyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük, Başakşehir ve son olarak İstanbulspor maçlarında Takımımızın hakemler ve VAR eliyle yarıştan kopartılmaya çalışılması, bu konuda kimlerin etkisinin ve yönlendirmesinin olduğu, bu konunun sorumlularının vereceği hesaptır!

Adı geçen hakem ile ilgili değişmeyecek tek yorumumuzu 17 Ekim 2021 tarihinde Takımımızı şampiyonluk yarışından koparmak adına ortaya koyduğu maç yönetiminden sonra yapmış ve bu konuyu kapatmıştık!

Bu konuda manipülasyon yapan, Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündemle derbi maçta kendisine fayda sağlamaya çalışanların dikkate alınmamasını kamuoyundan rica ediyoruz."

İlgili Haberler
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
İlk Milli Elektrikli Tren Seti TCDD'ye teslim edildi
İlk Milli Elektrikli Tren Seti TCDD'ye teslim edildi
TSK'nin farklı uçak tipleriyle taktik eğitimleri devam ediyor
TSK'nin farklı uçak tipleriyle taktik eğitimleri devam ediyor
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Balıkesir'i sağanak vurdu! Araçlar sürüklendi köprü ortadan kırıldı
Balıkesir'i sağanak vurdu! Araçlar sürüklendi köprü ortadan kırıldı
Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nde başvuru sayısı kaç oldu?
Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nde başvuru sayısı kaç oldu?
Sakarya'da Kozluk Köprülü Kavşağı ve Karapürçek-Akyazı il yolunun temeli atıldı
Sakarya'da Kozluk Köprülü Kavşağı ve Karapürçek-Akyazı il yolunun temeli atıldı
Emeklilere Kurban Bayramı sözü! Kemal Kılıçdaroğlu: Garibanların sahibi bay Kemal olacak
Emeklilere Kurban Bayramı sözü! Kemal Kılıçdaroğlu: Garibanların sahibi bay Kemal olacak
Camdaki Kız nasıl final yapacak kitap özetinde böyle bitiyor!
Camdaki Kız nasıl final yapacak kitap özetinde böyle bitiyor!
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Döviz, altın...
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Döviz, altın...
Denizli'de cinayet! Görüntüler ortaya çıktı: Tanınmamak için şapka taktı peş peşe 7 el ateş etti!
Denizli'de cinayet! Görüntüler ortaya çıktı: Tanınmamak için şapka taktı peş peşe 7 el ateş etti!
Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili son durumu açıkladı
Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili son durumu açıkladı
Şahan Gökbakar'dan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a tepki! 'Toplumu ikiye bölün bu adam...'
Şahan Gökbakar'dan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a tepki! 'Toplumu ikiye bölün bu adam...'