Şahan Gökbakar'dan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a tepki! 'Toplumu ikiye bölün bu adam...'

Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada "14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" dedi. Bozdağ'ın açıklamalarına ünlü oyuncu Şahan Gökbakar tepki gösterdi.

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Adalet Bakanı ve milletvekili adayı Bekir Bozdağ'ın Urfa'da yaptığı konuşmada, "14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir." dedi.

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Bozdağ'ın 14 Mayıs yorumuna ''Bu bey Adalet Bakanı... Toplumu içki içenler ve namaz kılanlar olarak ikiye ayıran bu bey Adalet Bakanı... Toplumu kutuplaştıran ve iki gruba indirgeyen bu bey Adalet Bakanı yahu... Adalet Bakanı bu bey! ADALET BAKANI!!!'' sözleriyle tepki gösterdi.