BIST 4.785
DOLAR 19,44
EURO 21,42
ALTIN 1.240,18
HABER /  MAGAZİN

Şahan Gökbakar'dan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a tepki! 'Toplumu ikiye bölün bu adam...'

Şahan Gökbakar'dan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a tepki! 'Toplumu ikiye bölün bu adam...'

Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada "14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" dedi. Bozdağ'ın açıklamalarına ünlü oyuncu Şahan Gökbakar tepki gösterdi.

Abone ol

Adalet Bakanı ve milletvekili adayı Bekir Bozdağ'ın Urfa'da yaptığı konuşmada, "14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir." dedi.

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Bozdağ'ın 14 Mayıs yorumuna ''Bu bey Adalet Bakanı... Toplumu içki içenler ve namaz kılanlar olarak ikiye ayıran bu bey Adalet Bakanı... Toplumu kutuplaştıran ve iki gruba indirgeyen bu bey Adalet Bakanı yahu... Adalet Bakanı bu bey! ADALET BAKANI!!!'' sözleriyle tepki gösterdi.

İlgili Haberler
Bakan Bozdağ'dan 14 Mayıs yorumu: "Ya şampanya patlatanlar sevinecek ya da secdeye gidenler"
ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta cinayet gibi kaza! Yolcular araçtan fırladı: Ölenlerin isimleri belli oldu!
Zonguldak'ta cinayet gibi kaza! Yolcular araçtan fırladı: Ölenlerin isimleri belli oldu!
MSÜ sonuçları 2023 açıklandı mı? MSÜ sonuçlarına nereden bakılır?
MSÜ sonuçları 2023 açıklandı mı? MSÜ sonuçlarına nereden bakılır?
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
'Doğruluk mu cesaret mi' oyunuyla istismar iddiası! Kadın öğretmen hakkında karar çıktı
'Doğruluk mu cesaret mi' oyunuyla istismar iddiası! Kadın öğretmen hakkında karar çıktı
Okul idaresiyle tartışan öğrenci silahla okulu bastı: 3 yaralı var
Okul idaresiyle tartışan öğrenci silahla okulu bastı: 3 yaralı var
ABD’de beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı çok sayıda bina ve araç hasar gördü
ABD’de beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı çok sayıda bina ve araç hasar gördü
1 Mayıs tatil mi olur, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs tatili kaç gün 2023
1 Mayıs tatil mi olur, hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs tatili kaç gün 2023
Fenerbahçe'ye Sivasspor maçı öncesi müjde! Takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe'ye Sivasspor maçı öncesi müjde! Takımla çalışmalara başladı
Dün tüm programlarını iptal etmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının saati değişti
Dün tüm programlarını iptal etmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının saati değişti
Oyunu kullanan gurbetçi vatandaştan Türkiye yorumu
Oyunu kullanan gurbetçi vatandaştan Türkiye yorumu
İstanbul'da ortalama kira 13 bin liranın üzerine çıktı 10 bin liraya ev kalmadı
İstanbul'da ortalama kira 13 bin liranın üzerine çıktı 10 bin liraya ev kalmadı
Togg ne zaman teslim edilecek? Togg Ceo’su açıkladı tarih verdi
Togg ne zaman teslim edilecek? Togg Ceo’su açıkladı tarih verdi