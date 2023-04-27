MSÜ sonuçları 2023 açıklandı mı? MSÜ sonuçlarına nereden bakılır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı mı? Binlerce adayın katılımıyla gerçekleşen sınavın sonuç tarihi ÖSYM sınav takviminde yer almıştı. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?

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MSÜ sınav sonuçları 2 Nisan’da 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na katılan adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar harp okulları ve MSÜ yüksek meslek okullarında puanlarına göre tercih yapacaklar. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre 2023 MSÜ sınavına 610 bin 419 aday başvuruda bulunmuştu. Bu kapsamda an itibariyle ÖSYM sonuç ekranı ile 2023 MSÜ sonuçları, puan hesaplama ve taban puanları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı…

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre, MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, 2023 MSÜ sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilecek.

MSÜ 2023 SINAV SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN