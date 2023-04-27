Dün tüm programlarını iptal etmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının saati değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışı 13.30'dan 16.00'ya ertelendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayınında sırasında rahatsızlanmış ve canlı yayına bir süre ara verilmişti. Aranın ardından Erdoğan midesini üşüttüğünü belirtmişti. Erdoğan’ın dünkü Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılmıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre İletişim başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün online olarak katılacağı Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışının saati 16.00'ya ertelendiğini duyurdu.