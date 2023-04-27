Ayten Dönmez kimdir, neden tutuklandı? Ayten Dönmez hangi partiden aday oldu?

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı. Ayten Dönmez'in gözaltına alınmasının ardından kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Ayten Dönmez kimdir? Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Ayten Dönmez tutuklandı mı? Ayten Dönmez neden gözaltına alındı?

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14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine artık günler kalaY eşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı. Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli'den 13. sıradan Milletvekili adayı gösterdiği Ayten Dönmez, PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasında yer almıştı. Peki kimdir Ayten Dönmez, kaç yaşında? Ayten Dönmez evli mi?

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi kuruluşu

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ya da resmî kısaltmasıyla Yeşil Sol Parti, 25 Kasım 2012 tarihinde Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Yeşiller Partisi'nin birleşmesiyle kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. Eş sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın'dır. Parti, kendini yeşil siyaset üzerine kurulu ve "sol özgürlükçü" fikirleri ağırlıkla benimseyen bir siyasi parti olarak tanımlamaktadır. Simgesi bilge ağacı, güneş ve insan biçiminden oluşmaktadır.

Ayten Dönmez kimdir?

Ayten Dönmez, Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli'den 13. sıradan Milletvekili adayı gösterilmiştir. İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasında yer aldığı iddia edilen Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez hakkında gözaltı kararı alınmıştır.